Kilis'te tarihi eser kaçakçılığı - Son Dakika

Kilis'te jandarma ekipleri, bir araçta 96 adet sikke, 1 adet küp ve 3 adet obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Merkez Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis- Gaziantep karayolu Küplüce köyü A.Ö. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 96 adet sikke, 1 adet küp ve 3 adet obje ele geçirildi. . Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ö. ifadesinin alınmasına müteakip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tarihi eserler Kilis Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - KİLİS