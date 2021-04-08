Kilis'te tarihi eser olduğu değerlendirilen 544 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Kilis'te, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bir araçta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 544 sikke ele geçirildi.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri ve gümrük personeli, Suriye'den Türkiye'ye giren şüpheli bir araçta arama yaptı.

Ekipler araçta yaptıkları aramada, ön tampon bölgesinin arka kısmında bulunan doğal boşlukta siyah poşete gizlenmiş tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 544 sikke ele geçirildi.

Sikkelere el konularak sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.