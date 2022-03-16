Kilis'te tarihi eser olduğu değerlendirilen 84 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Kilis'te tarihi eser olduğu değerlendirilen 84 sikke ele geçirildi

16.03.2022 15:39
Kilis'te tarihi eser olduğu değerlendirilen 84 sikke ele geçirildi

Kilis'te bir araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen 84 sikke ele geçirildi.

Kilis'te bir araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen 84 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat şube müdürlükleri ile Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince Resul Osman Mesire Alanı girişinde bir araç durduruldu.

Araçtaki aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 84 sikke ele geçirildi, şüpheli E.K. ve S.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Tragger, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te tarihi eser olduğu değerlendirilen 84 sikke ele geçirildi - Son Dakika


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