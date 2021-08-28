Kilis'te tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Kilis'te tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

KİLİS'te tarihi eser kaçakçılıklarına yönelik operasyonda 96 sikke, 1 küp ve 3 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına aylındı.

KİLİS'te tarihi eser kaçakçılıklarına yönelik operasyonda 96 sikke, 1 küp ve 3 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına aylındı. Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Kilis- Gaziantep karayolu üzerinde oluşturdukları kontrol noktasında bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 96 sikke, 1 küp ve 3 obje ele geçirildi. A.Ö. gözaltına alındı.Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Son Dakika

Yazın son aylarının tadını çıkaran Seray Sever'den mavi bikinili poz

Son Dakika: ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: DEAŞ-Horasan'ın iki üst düzey yöneticisi öldürüldü, biri de yaralandı

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Hastalıkla boğuşan Filiz Akın'dan haber var

İclal Aydın'ın 19 yaşındaki kızı Zeynep Lal Başbuğ, güzelliği ile adından söz ettiriyor

Lise öğrencilerden büyük başarı! "Simurg" isimli araç, 1 TL'ye 100 kilometre gidebiliyor.

Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti

45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı

Mısır tarlalarına dadanan 300 kilo ağırlığındaki domuz, 8 avcı tarafından vuruldu