Kilis'te tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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Kilis'te tarihi eser operasyonu

7 saat önce

KİLİS'te, jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 29 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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KİLİS'te, jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 29 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Resul Osman Mesire alanı içinde tespit edilen bir motosikleti durduran ekipler, yaptığı aramada 29 sikke ele geçirdi. Tarihi eserlere el koyan ekipler, motosiklet sürücüsü Ö.M.'yi gözaltına aldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:12 Kaynak: DHA
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