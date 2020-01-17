Kilis'te tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Kilis'te tarihi eser operasyonu
7 saat önce
KİLİS'te, jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 29 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:12 Kaynak: DHA
KİLİS'te, jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 29 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Resul Osman Mesire alanı içinde tespit edilen bir motosikleti durduran ekipler, yaptığı aramada 29 sikke ele geçirdi. Tarihi eserlere el koyan ekipler, motosiklet sürücüsü Ö.M.'yi gözaltına aldı.
Son Dakika Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti Milletvekillerine casus filmlerini aratmayan ajanda! Çakmakla ve mikrodalga fırında ısıtıldığında yazılar siliniyor Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu yaptı Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu