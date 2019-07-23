Son Dakika Haberleri: Kilis'te Tarım Şurası öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Kilis'te Tarım Şurası öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı

37 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından tanıtımı yapılan ve üçüncüsü olan Tarım Şurası öncesi değerlendirme toplantısı Kilis'teki üreticiler, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Kilis'te Tarım Şurası öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından tanıtımı yapılan ve üçüncüsü olan Tarım Şurası öncesi değerlendirme toplantısı Kilis'teki üreticiler, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Tarımın kentteki geleceğinin de masaya yatırıldığı toplantı, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, toplantı öncesi yaptığı değerlendirmede, "Burada tüm paydaşlarımızın görüş, öneri ve eleştirilerini alacağız. Bunu bir rapor haline getirip bakanlığı sunacağız. Bakanlığımızın 25 yıllık hedefleri belirlenecek. Türkiye'de tarımsal üretimi ve orman ürünleri üretimini arttırmak, güvenilir gıda teminini, doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliği, çiftçilerimizin refahını ve planlı üretimi sağlayacak çalışmalar yapmak ve stratejiler geliştirmek amaçlanıyor. Ekim ayında Ankara'da yapılacak şura ile tarım ve ormancılıkta önümüzdeki beş yılı planlayarak, gelecek 25 yılı yönetmeyi hedeflenecek. Burada herkesin katkı sunması çok önemlidir. Burada söylemeyi unuttuğunuz ama aklınıza gelen bir şey varsa, bakanlığın internet sitesine girerek oraya önerilerimizi düşüncelerinizi, varsa eleştirilerinizi yapabilirsiniz" dedi

İl Müdürü Kadıoğlu'nun sunumundan sonra sektör temsilcileri, üreticiler, çiftçiler ve tarım ve ormanın paydaşları tek tek söz olarak görüş ve önerilerini dile getirdi. - KİLİS
Bekir Pakdemirli, Kilis, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu ve Gül yıllar sonra bir araya geldi 51 yıl önce mürettebatıyla kaybolan Fransız denizaltısı bulundu ABD, son 4 günde ikinci kez Venezuela hava sahasını ihlal etti Memur emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 12:38:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'te Tarım Şurası öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]