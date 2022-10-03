Kilis'te devlet desteğiyle tesisinin çatısına GES kuran üretici, enerji maliyetini sıfırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te devlet desteğiyle tesisinin çatısına GES kuran üretici, enerji maliyetini sıfırladı

03.10.2022 13:38

Kilis'te tavuk yetiştiriciliği yapan 53 yaşındaki Sabahattin Kırmızı, işletmesinin enerji ihtiyacını, devletten aldığı destekle çatısına kurduğu güneş enerjisi sisteminden (GES) sağlıyor.

Kilis'te tavuk yetiştiriciliği yapan 53 yaşındaki Sabahattin Kırmızı, işletmesinin enerji ihtiyacını, devletten aldığı destekle çatısına kurduğu güneş enerjisi sisteminden (GES) sağlıyor.

Baba mesleğini 40 yıldır sürdüren Kırmızı, 26 yıl önce kendi imkanlarıyla 50 bin tavuk kapasitesiyle 5 bin 600 metrekare üzerine tesis kurdu.

Enerji maliyetlerinin artmasıyla arayış içerisine giren Kırmızı, Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında verdiği hibe desteğine başvurdu.

Projesi onaylanan Kırmızı, 1 milyon 200 bin lira hibe desteğiyle tesisinin çatısına güneş enerjisi sistemi kurdu.

İşletme sahibi Sabahattin Kırmızı, AA muhabirine, tesiste yıllık 300 bin etlik piliç üretimi yaptığını, ailesi ve 2 işçiyle çalıştığını anlattı.

Kırmızı, enerji maliyetleri arttığı için devletten Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları desteğini aldığını belirterek, "Şu anda kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Bu enerji yetiyor, fazlası da oluyor. Fazla enerjiyi de tekrar hatta vererek ek bir gelir sağlamış oluyoruz. En son ödediğimiz elektrik faturası aylık 25-30 bin lira civarındaydı." dedi.

"Sürdürülebilir gıda arzını çok önemsiyoruz"

Kilis Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu da Bakanlık olarak güvenilir, sürdürülebilir gıda arzını çok önemsediklerini ifade etti.

Hem bitkisel hem de hayvansal üretime her türlü desteği vermeye çalıştıklarını vurgulayan Kökçüoğlu, şunları kaydetti:

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2002 yılından itibaren Bakanlık olarak hem makine ekipman desteği hem bitkisel üretimde basınçlı sulama desteği hem de işletmelerimize yatırım desteği sunuyoruz. Bugüne kadar yatırım desteği olarak 78 işletmemize toplam 26 milyon lira destek sunduk. Bu desteklerimiz, hem işletmelerimizi ayakta tutabilmek hem de işletmelerimizin mevcut girdi maliyetlerini azaltmaya yönelik destekler.

Bu kanatlı işletmede de en büyük girdi maliyetlerden biri enerji maliyeti. Bu enerji maliyetini de minimize edebilmek amacıyla güneş enerjisiyle işletmemizin elektrik maliyetini indirmeye çalıştık."

YORUMLAR
500
Kilis haber | Kilis İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı Kilis haber | Kilis İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı Kilis'te jandarmadan yaşlılara ziyaret Kilis'te jandarmadan yaşlılara ziyaret
Kaynak: AA

Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te devlet desteğiyle tesisinin çatısına GES kuran üretici, enerji maliyetini sıfırladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:51 HSK'dan tepki toplayacak hamle! Eşini öldüren hakim için taziye mesajı paylaştılar
18:46 Müzisyen Onur Şener cinayeti hakkında AK Parti'den ilk açıklama: Siyasi polemikle acıyı istismar ediyorlar
18:37 Beckham'ın çılgın transfer listesi ortaya çıktı! İşte şaşkınlık yaratan listedeki 3 önemli isim
18:12 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Eli İstanbul'da gözü başka yerde" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap
17:46 TÜİK verileri ortaya koydu! Enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı yüzde 59,91'e yükseldi
17:34 Belediye başkanını gören öğrenci okuldaki eksiği çekinmeden söyledi
17:29 Otobüs şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
17:22 Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi
17:18 Valilik, Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirdi
16:43 Denizli'deserada cansız bedeni bulunan çiftçinin ölüm nedeni ortaya çıktı! Öldüresiye dövmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 19:37:53. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'te devlet desteğiyle tesisinin çatısına GES kuran üretici, enerji maliyetini sıfırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement