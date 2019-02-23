Son Dakika Haberleri: Kilis'te Taziye Evi Açıldı

Kilis'te Taziye Evi Açıldı

1 saat önce

Kilis Belediyesi tarafından Arabacı Ali Taziye Evi açıldı.

Kilis Belediyesi tarafından Arabacı Ali Taziye Evi açıldı.

Taziye evi, Şakir Atik Cami Sokak'ta, 900 metrekare alanda yaptırıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, açılışında yaptığı konuşmada, cenaze hizmetlerindeki tek sıkıntılarının çadırlarda taziye kabul etmek olduğunu ifade ederek, "Çadırlar yazın sıcak oluyor, kışın soğuk oluyordu. Biz de taziye evi yapmaya karar verdik. Sayın Maruh Ali Söğüt, yani Arabacı Ali bize arsasını bağışladı. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Biz de adını verdiğimiz bir taziye evi inşa ettik." dedi.

Konuşmanın ardından taziye evininin açılışı gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:51 Kaynak: AA

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