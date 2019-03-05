Son Dakika Haberleri: Kilis'te Taziye Evi Açılışı

Kilis'te Taziye Evi Açılışı

37 dakika önce

Kilis Belediyesi tarafından yaptırılan Hacı Musa ve Elif Kara Taziye Evi açıldı.

Kilis'te Taziye Evi Açılışı, System.String[]
Kilis Belediyesi tarafından yaptırılan Hacı Musa ve Elif Kara Taziye Evi açıldı.

Mehmet Erdem Caddesi'nde, 900 metrekare alanda yapımı tamamlanan taziye evi düzenlenen törenle hizmete alındı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, açılışta yaptığı konuşmada, cenaze hizmetlerinin önemini belirtti.

Açılışa AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:50 Kaynak: AA

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