Kilis'te taziye evleri kapatıldı - Son Dakika

Kilis Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında kent merkezindeki Taziye evleri kapatıldı.



İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Kilis Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler alındı. Mezarlıklar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Belediyemiz Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Hacı Musa ve Elif Kara taziye evi,Arabacı Ali Taziye evi ve Yaşar Aktürk taziye evi birimlerinde verilen hizmetler derhal durdurulmuştur. Taziyeler için Çadır, Masa, Sandalye verilmemiş olup, mevcutta İlimizin muhtelif yerlerinde kurulu olan taziye çadırları, masa ve sandalyeler derhal toplanmıştır. Tüm İdari Binamız, Gasilhane, Morg, Depo ve Cenaze araçları dezenfekte edilmiştir. Personellerimize daha önceden beri devam eden maske ve eldiven kullanımına gerekli titizlik göstermeleri hakkında talimat verilmiştir. Ayrıca Tüm personellerimiz korona virüs hakkında bilgilendirilmiştir" denildi. - KİLİS