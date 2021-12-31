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Tehlikeli cins 11 köpek barınakta korunuyor - Son Dakika

Tehlikeli cins 11 köpek barınakta korunuyor

31.12.2021 10:26

Kilis'teki köpek barınağı, sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanların yanı sıra tehlikeli hayvan statüsündeki 11 köpeğe de kucak açıyor.

Kilis'teki köpek barınağı, sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanların yanı sıra tehlikeli hayvan statüsündeki 11 köpeğe de kucak açıyor.

Kilis Belediyesi tarafından merkeze bağlı Çukuroba Köyü yakınlarında 2018 yılında yaklaşık 5 dönüm üzerine kurulan 120 hayvan kapasiteli köpek barınağı, hayvanlara hem sıcak bir ortam hem de tedavi imkanı sağlıyor.

Tehlike oluşturan köpek ırkları da barınakta bakımları yapılarak, koruma altında tutuluyor.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürü Atilla Yıldırım, AA muhabirine, 2018 yılında taşındıkları barınağın 120 köpek kapasiteli olduğunu söyledi.

Şu an barınakta şuan 83 köpeğin bulunduğunu ifade eden Yıldırım, burada bakım, rehabilitasyon ve kısırlaştırma işlemlerinin yapıldığını vurguladı.

Barınakta acil bakım ünitelerinin de bulunduğunu anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Burada acil bakım ünitemizin yanı sıra kısırlaştırma ünitemiz de var. Bir ameliyathanemiz mevcut. 2 veteriner hekim ve 4 bakıcımızla burada hizmet vermekteyiz. Kısırlaştırma işlemleri tamamlanan hayvanlar sahiplenmek isteyen kişilere kayıtları yapıldıktan sonra sahiplik belgesiyle temsil ediyoruz. Sahiplenmeyen köpekleri yasa gereği alındığı noktaya rehabilite edilmiş şekilde bırakıyoruz." dedi.

Barınakta tehlikeli hayvan statüsünde 11 köpeğin bulunduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tehlikeli hayvan statüsündeki 11 köpeğimiz var. Bunları kısırlaştırma yaptıktan sonra sahiplendirme veya bırakma yapmıyor, bakımını üstleniyoruz. Burada bakım ve beslenme işlemlerini devam ettiriyoruz. Hayvanlarımız gayet iyi durumdalar. Sevgiye ihtiyaçları var. Halkımızdan buraya gelip görmelerini de istiyoruz. Kendileriyle ilgilenebilirler. Tüm hayvan severlerimizi de barınağımıza bekliyoruz."

Barınakların tamamı korunaklı ve aynı zamanda açık ve kapalı alan olarak dizayn edildiğini belirten Yıldırım, hayvanların sağlıklı beslenmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Veteriner Hekim Kadir İlker Avcı da sahipsiz ve güçten düşmüş köpeklerin ekipler tarafından toplanarak barınakta tedavi edildiğini kaydetti.

Parazit tedavisi, kuduz aşısı, kısırlaştırma ve kulağa küpe takma işlemlerini yaptıklarını vurgulayan Avcı, günde 3 öğün mama, süt verdiklerini, beslenme ve barınmada bir sıkıntılarının olmadığını dile getirdi.

Avcı, pitbull ve diğer tehlike arz eden köpeklerin hayvan sahiplerinin yanlış beslenme ve eğitimleri sonucunda daha çok saldırganlaştığı değerlendirmesinde bulundu.

Tehlikeli cins 11 köpek barınakta korunuyor
Tehlikeli cins 11 köpek barınakta korunuyor
Tehlikeli cins 11 köpek barınakta korunuyor

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Kilis Belediyesi, Zabıta, Kilis, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tehlikeli cins 11 köpek barınakta korunuyor - Son Dakika


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