Kilis'te tekstil atölyesinde yangın
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Kilis'te bir tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kilis'te bir tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:21 Kaynak: AA
Kazım Karabekir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Meydanı Demirkurt Sokak'ta Selim Ateşlioğlu'na ait tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi sonucu yangın mahalline çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yerleşim birimindeki yangının evlere sıçramaması için mahallelinin desteğiyle yoğun çaba sarf ediliyor.
Atölyede hafta sonu olması nedeniyle kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
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