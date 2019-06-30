KİLİS'TE, TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN
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KİLİS'te, Suriyelilere ait bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:19 Kaynak: DHA
KİLİS'te, Suriyelilere ait bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Gece saatlerinde Kazım Karabekir
mahallesindeki bir atölyede yangın çıktı. Dumanı fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında atölyenin etrafındaki kepenk ve duvarlar balyozlarla kırıldı. Ekiplerin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangındaatölyede milyonlarca liralık zarar meydana geldi. Polis
olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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