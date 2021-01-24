Kilis'te "Tekstilkent" sevinci yaşanıyor - Son Dakika

Kilis'te "Tekstilkent" sevinci yaşanıyor

24.01.2021 11:03

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Kilis'te 43 bin metrekare alan üzerinde 13,5 milyon liralık yatırımla kurulacak Tekstilkent'te yaklaşık 2 bin 500 kişinin istihdam edileceği müjdesi, kentte büyük memnuniyetle karşılandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Kilis'te 43 bin metrekare alan üzerinde 13,5 milyon liralık yatırımla kurulacak Tekstilkent'te yaklaşık 2 bin 500 kişinin istihdam edileceği müjdesi, kentte büyük memnuniyetle karşılandı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Kilis Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi arasında geçen hafta Kilis Tekstilkent ile ilgili protokol imzalanması törenine katılan Bakan Varank'ın "İpekyolu Kalkınma Ajansımızın desteğiyle 13,5 milyon liralık bir yatırımla kuracağımız Kilis Tekstilkent'te yaklaşık 2 bin 500 kişi istihdam edilecek. Her türlü altyapısı hazır toplam 43 bin metrekare alan üzerinde her biri 10 bin metrekare kapalı alandan oluşan 2 fabrika binamızı bu yıl içerisinde yatırımcılara tahsis ederek üretime başlayacağız." açıklaması, kentte sevinç oluşturdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle Kilis OSB'de kurulacak Tekstilkent, faaliyete geçtiğinde hem kenti tekstil alanında öne çıkaracak hem de özellikle gençlere ve kadınlara yeni istihdam alanı açmış olacak.

"Memleketimizin geleceğini değiştireceğine inanıyoruz"

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, AA muhabirine, Bakan Varank'ın verdiği müjdelerin Kilis için bir tarihi dönüm noktası olduğunu söyledi.

Sanayileşmeye dönük atılan adımların kentin kaderini değiştireceğinin altını çizen Celkanlı, "Sayın Bakanımız hem Tekstilkent projesiyle ilgili yapılan protokolle hem de Polateli- Şahinbey Organize Sanayi Bölgesine 2021 yılında altyapı ihalesinin yapılacağı müjdesini verince Kilis'te bu çok büyük ümit aşıladı. İşsizlik oranı yoğun olan, işe, aşa çok ihtiyacı olan insanların var olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Sanayileşmeye dönük atılan bu adımların inşallah memleketimizin geleceğini değiştireceğine inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın vermiş olduğu müjdeler memleketimiz için çok önemliydi." dedi.

Celkanlı, Tekstilkent projesinin faaliyete geçmesiyle yeni bir istihdam kapısının açılacağını belirterek, "Tekstilkent projesi, merhum Belediye Başkanı Abdi Bulut'un bir projesiydi. Bu proje ülkemizin belirli bölgelerinden belirli tekstil markaların geleceği bir istihdam alanı haline dönüşecek. Buradaki hedefimiz 2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlamak. Buranın parası, imkanları hazır. İKA'dan yaklaşık 11 milyon lira teşvik desteği alacağız. Geri kalan kısmını da OSB tamamlayacak, bir yıl içerisinde faaliyete geçeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Kentte yapılacak olan Polateli-Şahinbey OSB'nin altyapı ihalesinin de bu yıl yapılacak olmasının çok önemli bir gelişme olduğunu aktaran Celkanlı, buranın da faaliyete geçmesiyle birçok insana ekmek kapısı olacağını söyledi.

Kilis'te Tekstilkent sevinci yaşanıyor
Kilis'te Tekstilkent sevinci yaşanıyor
Kilis'te Tekstilkent sevinci yaşanıyor
Kilis'te Tekstilkent sevinci yaşanıyor

Tekstilkent, İstihdam, Kilis, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kilis'te 'Tekstilkent' sevinci yaşanıyor - Son Dakika Ekonomi


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