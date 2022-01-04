Kilis'te telefonla dolandırıcılık iddiası - Son Dakika

Kilis'te kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin bir aileyi 90 bin lira dolandırdığı iddia edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde yaşayan C.T. ve E.T. çiftini telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin ruhsatı adlarına kayıtlı olan aracın terör örgütü mensupları tarafından satılmaya çalışıldığını, şahıslara operasyon yapmaları için aracı satarak parasını göndermeleri gerektiğini söyledi.

Aracı satan çift, şüpheli Ö.R.Y. adına kayıtlı banka hesabına 90 bin lirayı gönderdi.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan çift, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.