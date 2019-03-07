Kilis'te Terör Operasyonu
50 dakika önce
Kilis'te, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen Suriyeli zanlı gözaltına alındı.
Kilis
'te, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen Suriyeli zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, M.F'nin Suriye'deki çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde olduğu bilgisine ulaştı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde çalışma başlatan ekipler, Elbeyli
ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliyi yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:29 Kaynak: AA
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