Son Dakika Haberleri: Kilis'te Terör Operasyonu

Kilis'te Terör Operasyonu

50 dakika önce

Kilis'te, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen Suriyeli zanlı gözaltına alındı.

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Kilis'te, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen Suriyeli zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, M.F'nin Suriye'deki çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde olduğu bilgisine ulaştı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, Elbeyli ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliyi yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:29 Kaynak: AA

Kilis, Güncel
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