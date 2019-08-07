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Kilis'te terör operasyonu

1 saat önce

Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

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Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaşayan yabancı uyruklu R.A'nın (32) Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibat halinde olduğunu belirledi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:08 Kaynak: AA
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