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Kilis'te terör operasyonu

1 saat önce

Kilis'te, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İran uyruklu İngiltere vatandaşı şüpheli tutuklandı.

Kilis'te terör operasyonu, System.String[]

Kilis'te, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İran uyruklu İngiltere vatandaşı şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişinin Suriye'den Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Merkeze bağlı Demirışık köyü Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, İran uyruklu İngiltere vatandaşı A.P'yi Türkiye'ye giriş yapacağı sırada yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İngiltere, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:52 Kaynak: AA
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