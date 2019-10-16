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Kilis'te terör operasyonu

1 saat önce

Kilis'te, yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi üç kadın zanlı yakalandı.

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Kilis'te, yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi üç kadın zanlı yakalandı.

Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen 3 şüphelinin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı.

Hudut birliği askerleriyle Çıldıroba köyü Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, yabancı uyruklu D.S, L.S. ve Z.K'yi yanlarındaki 8 çocukla birlikte ülkeye giriş yaptıkları sırada yakaladı.

Kimlik kontrolünde, Özbekistan uyruklu oldukları belirlenen kadın şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:10 Kaynak: AA
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