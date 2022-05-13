Kilis'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbarat çalışmaları sonucunda haklarında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama emri bulunan 3 şüphelinin adresleri tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.