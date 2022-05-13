Kilis'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı

13.05.2022 08:41
Kilis'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı

Kilis'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kilis'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbarat çalışmaları sonucunda haklarında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama emri bulunan 3 şüphelinin adresleri tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı Pençe Kilit Operasyonu ile PKK/YPG terör örgütüne göz açtırılmıyor Pençe Kilit Operasyonu ile PKK/YPG terör örgütüne göz açtırılmıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
08:34 Rambo Okan 3. kez Trabzonspor bayrağını indirme girişiminde bulundu, bu kez becerdi
08:31 İlber Ortaylı ifadelerini çarpıtan yayınlara tepki gösterdi: Sözlerimin arkasındayım, Suriyeliler gönderilmeli
08:30 Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşam yayınlanan 136. bölümünde ne yaşandı? Züleyha'nın peşine düşen katile karşı Hakan'ın hamlesi ne oldu?
08:20 13 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL?
08:20 Kaftancıoğlu kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan parti grubuna "sakin kalın, kaosa ortak olmayın" talimatı
08:10 13 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
07:59 EGM'nin resmi hesabından eski istihbaratçı Sabri Uzun'a Kaftancıoğlu yanıtı: Ahlaksızlık
07:53 Eski kız arkadaşına şiddet uygulamaktan yargılanan Ozan Güven konuştu: Mahkeme devam ediyor
07:50 Adana'da çifte yasak aşk intiharı: Erkek kurtuldu, kadın boğuldu
07:47 13 Mayıs Cuma günü hava nasıl olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 08:45:05. #1.12#
SON DAKİKA: Kilis'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement