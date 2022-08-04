Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kapsamlı istihbarat çalışmalar sonucunda, Suriye uyruklu bir kişinin daha önce Suriye'de PKK/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yollardan Türkiye 'ye giriş yaparak Kilis'te yaşadığı belirlendi.

Kaynak: AA

Kilis, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.