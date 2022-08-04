Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

04.08.2022 14:23
Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kilis'te terör örgütü PKK/ YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kapsamlı istihbarat çalışmalar sonucunda, Suriye uyruklu bir kişinin daha önce Suriye'de PKK/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Kilis'te yaşadığı belirlendi.

Ekiplerce belirlenen adrese yapılan operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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Kaynak: AA

Kilis, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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