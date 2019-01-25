Kilis'te Terör Saldırısında Zarar Gören Tarihi Cami İbadete Açıldı
37 dakika önce
Zeytin Dalı Harekatı sırasında terör örgütü PYD/PKK mensuplarının roketli saldırısında büyük hasar gören Kilis'teki tarihi Çalık Camisi, restore edilerek yeniden ibadete açıldı.
Zeytin
Dalı Harekatı sırasında terör örgütü PYD/ PKK
mensuplarının roketli saldırısında büyük hasar gören Kilis
'teki tarihi Çalık Camisi, restore edilerek yeniden ibadete açıldı. Gaziantep
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tarihi dokusuna uygun şekilde restore edilen camide, uzun bir aradan sonra cuma namazı kılındı. Vali Recep Soytürk de cuma namazını burada kıldı.
Vatandaşlardan Mehmet Ümit
Başoğlu, tarihi caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Şehitlerimizin de mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Geçen yıl Afrin
'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının roketli saldırısında büyük hasar gören Çalık Camisi'nde, iki kişi yaşamını yitirmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:11 Kaynak: AA
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