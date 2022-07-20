İş makinesine çarpan tır, alev alev yandı
KİLİS - Kilis'te seyir halinde bulunan tır, önünde seyir eden iş makinesine çarptı. Kazanın kepçeye çarpması sonucu, tırda çıkan yangın söndürülürken, bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yasin Alkoç'un kullandığı 68 EN 858 tır, Kilis- Hatay kara yolunun Gülbaba köyü civarında Mehmet Fatih Can'ın kullandığı 34 0012 plakalı kepçeye arkadan çarptı, kazada sürücü yaralanırken, kazanın ardından tırın ön kısmında yangın çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiye elkiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın kontrollü bir şekilde verildiği yol, tırın yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı
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