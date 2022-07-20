Edinilen bilgiye göre, Yasin Alkoç'un kullandığı 68 EN 858 tır, Kilis- Hatay kara yolunun Gülbaba köyü civarında Mehmet Fatih Can'ın kullandığı 34 0012 plakalı kepçeye arkadan çarptı, kazada sürücü yaralanırken, kazanın ardından tırın ön kısmında yangın çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiye elkiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İş makinesine çarpan tır, alev alev yandı - Son Dakika

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