Kilis'te tır lastiğinde sigara kaçakçılığı - Son Dakika

Kilis'te tır lastiğinde sigara kaçakçılığı
05.12.2020 16:04
Kilis'te tır lastiğinde sigara kaçakçılığı Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısı'nda, Suriye'den Türkiye'ye giren tırın lastiklerinde yapılan aramada, bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kilis'te tır lastiğinde sigara kaçakçılığı
KİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısı'nda, Suriye'den Türkiye'ye giren tırın lastiklerinde yapılan aramada, bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren tır risk kriterleri çerçevesinde X-ray taramasına alındı. Tırın lastiklerinde sökülerek yapılan aramada bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Tırın sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.
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