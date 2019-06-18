Son Dakika Haberleri: Kilis'te TOKİ tarafından yapılacak konutlar için kura çekilişi yapıldı
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Kilis'te TOKİ tarafından yapılacak konutlar için kura çekilişi yapıldı

1 saat önce

Kilis'te, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Kilis'te yaptırılacak 150 konut için kura çekildi.

Kilis'te TOKİ tarafından yapılacak konutlar için kura çekilişi yapıldı, System.String[]
Kilis'te, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Kilis'te yaptırılacak 150 konut için kura çekildi.
TOKİ tarafından yaptırılacak 100 adet 2+1 ve 50 3+1 konutu almak için başvuran 918 kişi arasından hak sahiplerinin belirlenmesi için noter huzurunda çekiliş yapıldı.
TOKİ yetkilisi Hasan Hüseyin Çelik, noter kurasıyla 150 hak sahibinin belirlendiğini ifade ederek, "Kilisli vatandaşlara hayırlı uğurlu olsun, konut sahibi olamayan vatandaşlarımız üzülmesinler, Kilis'te projelerimiz devam ediyor. İnşallah bundan sonraki kura çekimlerinde onlara da çıkar. Daha sonra konut belirleme kurası yapılacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:03 Kaynak: AA
Kilis, Güncel
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