Kilis'te toplam 64 bin aşı yapıldı - Son Dakika

Kilis'te toplam 64 bin aşı yapıldı

KİLİS - Kilis'te 32 aşı istasyonunda bugüne kadar 64 bin koronavirüs aşısı yapıldı. Aşıya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü, kent genelinde 32 aşı istasyonu oluşturarak, vatandaşların aşı olması başlatılan yoğun kampanya devam ediyor. Kilis'te şu ana kadar 64 bin aşı yapılırken, günlük ortalama bin ile bin 400 arasında değişen oranla aşı uygulanıyor. Kilisliler aşıya yoğun ilgi gösterilirken, vatandaşlar randevu almadan oluşturulan aşı istasyonlarına gelerek aşılarını yaptırıyorlar.

Kilis'te şuana kadar birinci doz aşı 46 bin, ikinci doz aşı ise 18 bin kişiye olmak üzere toplam 64 bin aşı yapıldı.