Kilis'te toprak altında kalan işçi ağır yaralandı - Son Dakika

- Kilis'te toprak altında kalan işçi ağır yaralandı

KİLİS - Kilis'te, su borusu döşeyen işçinin üzerine toprağın göçmesi sonucu işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Necmettin Erbakan Mahallesi'nde yaşandı. İddiya göre, burada, bir buçuk metre derinliğinde açılan kanala su borusu döşeyen Hüseyin D. isimli işçinin üzerine toprak göçtü. Toprağın altında kalan işçiye ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Olay yerine İtfaiye, sağlık ve AFAD arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu toprak altında kalan işçi, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İşçinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.