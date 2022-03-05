Kilis'te trafik denetimleri sıklaştı - Son Dakika
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Kilis'te trafik denetimleri sıklaştı

05.03.2022 11:22
Kilis'te trafik denetimleri sıklaştı

Kilis'te, Radar ile Hız Denetimi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) Trafik Denetimleri arttı.

Kilis'te, Radar ile Hız Denetimi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) Trafik Denetimleri arttı.

2021-2030 yılları Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile 2021-2023 yılları Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda, Türkiye genelinde trafik kazaları sonucu oluşan can ve mal kaybını en aza indirmek için yol kullanıcılarına sürekli izlenme hissini oluşturmak amacıyla; Radar ile Hız Denetimi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) Trafik Denetimleri yapılıyor. Kilis'te, Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak ve kollamak, trafik kazalarını en aza indirmek için, ilimizde bulunan kavşaklarda kırmızı ışık ihlalleri, cep telefonu ile konuşma, emniyet kemeri kullanmama, yaya önceliği ve diğer tespiti mümkün olan ihlallere karşı trafik denetimler kameralar aracılığıyla aralıksız olarak devam ettiği bildirildi. - KİLİS

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Trafik Kazaları, Türkiye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te trafik denetimleri sıklaştı - Son Dakika


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