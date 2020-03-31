Kilis'te, trafik ışıklarıyla mesaj - Son Dakika

Kilis'te, trafik ışıklarıyla mesaj
6 saat önce
KİLİS'te, sinyalizasyon ışıklarında, yeşil ışık yandığında 'Eve Git', kırmızı ışık yandığında ise 'Evde Kal' yanıyor.
KİLİS'te, sinyalizasyon ışıklarında, yeşil ışık yandığında 'Eve Git', kırmızı ışık yandığında ise 'Evde Kal' yanıyor. Kilis Belediyesi kent merkezinde bulunan sinyalizasyon ışıklarında vatandaşların evde kalması için uyarı sistemini devre koydu. Sinyalizasyon yeşil ışık yandığında 'Eve Git' kırmızı ışık yandığında ise 'Evde Kal' yanıyor. Uygulamayı gören vatandaşlar memnun olduklarını dile getirdiler.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:23 Kaynak: DHA
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