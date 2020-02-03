Kilis'te trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Kilis'te trafik kazası: 1 ölü

18 dakika önce

Kilis'te otomobilin motosiklet ile çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kilis'te trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Kilis'te otomobilin motosiklet ile çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Ahmet Doğan (20) idaresindeki 79 DK 834 plakalı motosiklet, Suriye uyruklu M.M. yönetimindeki 79 AAH 446 plakalı otomobil ile Şıhmehmet Mahallesi Güzel Saray Sokak'ta çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Doğan, 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.M. polis tarafından gözaltına alınarak kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Ahmet Doğan, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:55 Kaynak: İHA
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