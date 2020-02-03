Kilis'te trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Kilis'te trafik kazası: 1 ölü

6 saat önce

Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kilis'te trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Doğan (20) yönetimindeki 79 DK 834 plakalı motosiklet ile Suriye uyruklu M.M. yönetimindeki 79 AAH 446 plakalı otomobil, Şıhmehmet Mahallesi Güzel Saray Sokak'ta çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Doğan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Doğan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü M.M. polis tarafından gözaltına alındı.

Ahmet Doğan, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:38 Kaynak: AA
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