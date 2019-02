Kilis'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 01 ZP 287 plakalı kamyonet, Kaynaklı köyü yakınlarında Y.K. yönetimindeki 79 EF 145 plakalı otomobil ile çapıştı.



Kazada, yaralanan sürücüler ile araçlardaki M.C. A.A, B.Y, M.Y, Z.Y, G.Y, O.Y ve E.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan M.C. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Uygulama Yapan Polisleri Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı

Son Dakika! İstanbul'da Doğal Gaz Çalışması Sırasında Göçük Meydana Geldi! Bir Kişi Hayatını Kaybetti

CHP'li Torun'dan Anket Sorusuna İlginç Cevap: Sonuçlara Biz de İnanamıyoruz

Bakan Kurum, Ücretli Poşet Uygulamasıyla İlgili Konuştu: Kullanım Yüzde 70 Azaldı