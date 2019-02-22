Son Dakika Haberleri: Kilis'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Kilis'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

54 saniye önce

Kilis'in Musabeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Kilis'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı, System.String[]
Kilis'in Musabeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 01 ZP 287 plakalı kamyonet, Kaynaklı köyü yakınlarında Y.K. yönetimindeki 79 EF 145 plakalı otomobil ile çapıştı.

Kazada, yaralanan sürücüler ile araçlardaki M.C. A.A, B.Y, M.Y, Z.Y, G.Y, O.Y ve E.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan M.C. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:14 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uygulama Yapan Polisleri Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı Son Dakika! İstanbul'da Doğal Gaz Çalışması Sırasında Göçük Meydana Geldi! Bir Kişi Hayatını Kaybetti

CHP'li Torun'dan Anket Sorusuna İlginç Cevap: Sonuçlara Biz de İnanamıyoruz Bakan Kurum, Ücretli Poşet Uygulamasıyla İlgili Konuştu: Kullanım Yüzde 70 Azaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 23:14:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]