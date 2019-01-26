Kilis'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Kilis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kilis
'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İlhan Çekiçoğlu idaresindeki 27 LR 212 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 31 RR 792 plakalı motosiklet Öncüpınar Mahallesi Çevre Yolu'nda çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis
ekibince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:36 Kaynak: AA
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