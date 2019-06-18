Kilis'te trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Kilis'te, karşıya geçmek isteyen yayaya kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:08 Kaynak: İHA
'te, karşıya geçmek isteyen yayaya kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Y.G. yönetimindeki 79 DL 235 plakalı kamyonet karşıya geçmek isteyen ismi alınamayan yayaya Milli Eğitim Müdürlüğü
önünde çarptı.
Kazada yaralanana vatandaşa ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - KİLİS
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