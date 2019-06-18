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Kilis'te trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Kilis'te, karşıya geçmek isteyen yayaya kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Kilis'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Kilis'te, karşıya geçmek isteyen yayaya kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Y.G. yönetimindeki 79 DL 235 plakalı kamyonet karşıya geçmek isteyen ismi alınamayan yayaya Milli Eğitim Müdürlüğü önünde çarptı.

Kazada yaralanana vatandaşa ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:08 Kaynak: İHA
milli eğitim müdürlüğü, kamyonet, kilis, 3. Sayfa
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