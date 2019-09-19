Kilis'te trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Kilis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:50 Kaynak: AA
Kilis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mahmut El Ahmed yönetimindeki 06 BY 7731 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 79 DF 960 plakalı motosiklet, Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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