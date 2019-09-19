Son Dakika Haberleri: Kilis'te trafik kazası: 1 yaralı
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Kilis'te trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Kilis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kilis'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Kilis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mahmut El Ahmed yönetimindeki 06 BY 7731 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 79 DF 960 plakalı motosiklet, Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:50 Kaynak: AA
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