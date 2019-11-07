Son Dakika Haberleri: Kilis'te trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Kilis'te trafik kazası: 2 yaralı

Kilis'te trafik kazası: 2 yaralı

7 saat önce

Kilis'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kilis'te trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Kilis'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre M.Y. yönetimindeki 79 EC 806 plakalı otomobil ile M. K. kontrolündeki 79 EP 347 plakalı motosiklet İslahiye Caddesi mevkisinde çarpıştı. Kazada, M. K ve T. A. yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:38 Kaynak: AA
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