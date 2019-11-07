Kilis'te trafik kazası: 2 yaralı

Kilis'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre M.Y. yönetimindeki 79 EC 806 plakalı otomobil ile M. K. kontrolündeki 79 EP 347 plakalı motosiklet İslahiye Caddesi mevkisinde çarpıştı. Kazada, M. K ve T. A. yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.