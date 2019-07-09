Son Dakika Haberleri: Kilis'te trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kilis'te trafik kazası: 3 yaralı

2 saat önce

Kilis'te, lastiği patlayan otomobil ağaca çapması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kilis'te trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Kilis'te, lastiği patlayan otomobil ağaca çapması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre S.G. yönetimindeki 22 PG 216 otomobil Çevreyolunda seyir ederken, otomobilin lastiğinin patlaması sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüje çıktı. Refüjdeki ağaca çarptıktan sonra karşı şeride geçen araç buradaki kaldırıma da çarparak, durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü S.G. ile araçta bulunan F.S. ve Ş.Ü. yaralanarak Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:25 Kaynak: İHA
Kilis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani adam, hamile köpeği havlıyor diye tüfekle vurarak öldürdü Kahvecinin yaptığını görünce şoke oldu: O günden beri çay içmiyorum İstanbul Havalimanı'nda bagaj bandına giren kadın herkesi şaşkına çevirdi Kumar oynarken basılan 'cinsel saldırı' şüphelisi balkondan kaçtı, duvar dibinde yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 17:28:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'te trafik kazası: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]