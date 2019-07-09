Kilis'te trafik kazası: 3 yaralı
2 saat önce
Kilis'te, lastiği patlayan otomobil ağaca çapması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kilis Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:25 Kaynak: İHA
'te, lastiği patlayan otomobil ağaca çapması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre S.G. yönetimindeki 22 PG 216 otomobil Çevreyolunda seyir ederken, otomobilin lastiğinin patlaması sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüje çıktı. Refüjdeki ağaca çarptıktan sonra karşı şeride geçen araç buradaki kaldırıma da çarparak, durabildi.
Kazada otomobil sürücüsü S.G. ile araçta bulunan F.S. ve Ş.Ü. yaralanarak Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - KİLİS
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