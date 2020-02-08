Kilis'te trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Kilis'te trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Kilis'te, iki otomobilin kar yağışı nedeniyle kayarak çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kilis'te trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Kilis'te, iki otomobilin kar yağışı nedeniyle kayarak çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 74 BS 36 plakalı otomobil ile A.Y. yönetimindeki 07 NPC 21 plakalı otomobil Şıhmahsur kavşağında kar yağışından dolayı yolun kayganlaşması nedeniyle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri A.K. ile A.Y ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.Y. yaralandı. Yaralılar, 112 acil ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KİLİS

Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:09 Kaynak: İHA
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