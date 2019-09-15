Son Dakika Haberleri: Kilis'te trafik kazası: 4 yaralı
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Kilis'te trafik kazası: 4 yaralı

40 dakika önce

Kilis'te bir otomobilin 2 motosiklete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kilis'te trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Kilis'te bir otomobilin 2 motosiklete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.A'nın kullandığı 01 AC 820 plakalı otomobil, Ekrem Çetin Mahallesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen Y.H. ile A.A'nın kullandığı iki motosiklete çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüleri ile bu araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:06 Kaynak: AA
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