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KİLİS'TE TURKOVAC AŞISI VURULMAYA BAŞLANDI - Son Dakika

KİLİS'TE TURKOVAC AŞISI VURULMAYA BAŞLANDI

07.02.2022 13:10

KİLİS'te, Türkiye'nin ürettiği TURKOVAC aşısı bugün vatandaşlar vurulmaya başlandı.

KİLİS'te, Türkiye'nin ürettiği TURKOVAC aşısı bugün vatandaşlar vurulmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Fazıl Arısoy, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu ve sağlık çalışanlarının katılımıyla Kilis Devlet Hastanesinde ilk aşıların uygulanmasına başlandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, Türkiye'nin ilk yerli aşısı TURKOVAC'ın bugün itibariyle Kilis'te başladığını ifade ederek, 'Kilis Devlet Hastanemizde TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı. Şu zamana kadar hiç aşı yaptırmayan, veya daha önce aşı yaptırmış, hatırlatma dozu olarak vatandaşlar yaptırabilirler. Tüm vatandaşları aşı olmaya davet ediyorum. Şu günülerde artan korana vakalarının bulunduğu zamanda mutlaka aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum' dedi.

KİLİS'TE TURKOVAC AŞISI VURULMAYA BAŞLANDI
KİLİS'TE TURKOVAC AŞISI VURULMAYA BAŞLANDI
KİLİS'TE TURKOVAC AŞISI VURULMAYA BAŞLANDI

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İl Sağlık Müdürü, TURKOVAC, Türkiye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KİLİS'TE TURKOVAC AŞISI VURULMAYA BAŞLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KİLİS'TE TURKOVAC AŞISI VURULMAYA BAŞLANDI - Son Dakika
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