Kilis'te ulaşıma sosyal mesafe zammı - Son Dakika

Kilis'te ulaşıma sosyal mesafe zammı

KİLİS - Kilis'te şehirler arası otogarda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde seyahat edilirken, yüzde 30 oranında ulaşıma zam yapıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi seyahat kısıtlamasının kaldırılmasından sonra Kilis şehirler arası otogarda yoğunluk yaşanıyor. Kilis- Gaziantep arası yolcu taşımacılığı 15 TL'den 20 TL'ye yükseltildi. 14 kişilik Minibüslerde 7, 16 kişilik minibüslerde ise 8 kişinin yolculuk etmesine izin veriliyor. Minibüs işletmecilerinin bir kısmı yapılan zammın, az olduğunu, bir kısmı ise şimdilik yapılan zammın yeterli olduğunu ifade ettiler.

Vatandaşlar ise yapılan zammın fahiş bir artış olmadığını normal olduğunu belirttiler.