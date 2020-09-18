Kilis'te unlu mamuller ve tatlıcılar denetlendi - Son Dakika

Kilis'te unlu mamuller ve tatlıcılar denetlendi

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gıda işletmelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında aldığı tedbirleri denetledi.

Kilis'te unlu mamuller ve tatlıcılar denetlendi, System.String[]

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gıda işletmelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında aldığı tedbirleri denetledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, yazılı açıklamasında, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmeleri için denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Ekiplerin pasta, börek, şerbetli tatlı ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerine yönelik toplu denetim yaptıklarını ifade eden Kökçüoğlu, "Gıda işletmelerimizde üretimin devam etmesi ve güvenilir gıdaya rahat ulaşılabilmesi için herkesin devletimizin aldığı tedbirlere uyması gerekiyor. Kovid-19 hastalığının gıda üretimimize zarar vermemesi için gerekli bütün tedbirler alınıyor ve denetimlerimiz de bu yönde hız kazanmış durumda. Denetim sonuçlarına göre üretimimizin sürekliliğini devamlı kontrol ediyoruz. Gıda işletmelerimizde hijyenik şartların yanında alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı da kontrol ediliyor. Gıda İşletmelerimize Kovid-19 ile mücadele kapsamında uyulması gereken kuralları içeren bilgilendirici afişler dağıtılıyor." ifadelerini kullandı.

İşletmelerle sürekli iletişim halinde olduklarına değinen Kökçüoğlu, vatandaşların gördükleri aksaklıkları 174 Alo Gıda Hattı ile İl ve İlçe Müdürlüklerine bildirmelerini istedi.

Mehmet Nuri, Tarım, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te unlu mamuller ve tatlıcılar denetlendi - Son Dakika

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