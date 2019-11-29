Son Dakika Haberleri: Kilis'te ürün bazlı gıda denetimi
Son Dakika Ekonomi Kilis'te ürün bazlı gıda denetimi - Son Dakika Ekonomi

Kilis'te ürün bazlı gıda denetimi

6 saat önce

Kilis'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ürün bazlı gıda denetim yaptı.

Kilis'te ürün bazlı gıda denetimi, System.String[]

Kilis'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ürün bazlı gıda denetim yaptı.


Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün talimatlarıyla Türkiye'de ilk defa 81 il Müdürlüğü tarafından eş zamanlı denetim başlatıldığını ifade ederek, "Ürün bazlı gıda denetimleri kapsamında 1 hafta boyunca ilimizde bulunan et ve et ürünleri üreten iş yerleri, süt ve süt ürünleri üreten işyerleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamul üreten işyerleri, kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe tarzı iş yerleri, okul kantinleri ve yemekhaneleri, lokanta-restoran, dönerci, fast-food toplu tüketim yerleri denetlenmiştir. Tüketicinin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşımının temini, taklit-tağşişin ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Bakanlığımızca oluşturulan risk esaslı denetim programı kapsamında ilimizde gıda denetimlerimiz devam etmektedir" diye konuştu. - KİLİS

Kadıoğlu, Kilis, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halka satışı yasaklanan siyanürün takibi beyanname ile kontrol altına alınacak
Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum Son dakika: Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:03:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'te ürün bazlı gıda denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]