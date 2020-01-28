Kilis'te uyuşturucu imalatı ve ticaretine 1 tutuklama - Son Dakika

KİLİS'te polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal madde ile düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında H.M.K.'nin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 18.5 kilo toz madde, 10 kilo fosfor, 14 kilo iyad, 150 litre tolgen, 75 litre aseton, 20 kilo kastik sodyum sidroksit, 2 filtre kağıdı, 2 kutu ph ölçer, 10 litre ayrıştırıcı, 2 adet 8 litrelik balon, cam damıtma cihazları, cam ölçekler, metal süzgeç, amonyak, bir terazi, asit ölçüm test kiti, elektrikli ısıtıcı ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Malzemelere el kolan ekipler H.M.K.'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.