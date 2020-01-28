Kilis'te uyuşturucu imalatı ve ticaretine 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te uyuşturucu imalatı ve ticaretine 1 tutuklama - Son Dakika

Kilis'te uyuşturucu imalatı ve ticaretine 1 tutuklama

6 saat önce

KİLİS'te polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal madde ile düzenek ele geçirildi.

Kilis'te uyuşturucu imalatı ve ticaretine 1 tutuklama, System.String[]

KİLİS'te polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal madde ile düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında H.M.K.'nin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 18.5 kilo toz madde, 10 kilo fosfor, 14 kilo iyad, 150 litre tolgen, 75 litre aseton, 20 kilo kastik sodyum sidroksit, 2 filtre kağıdı, 2 kutu ph ölçer, 10 litre ayrıştırıcı, 2 adet 8 litrelik balon, cam damıtma cihazları, cam ölçekler, metal süzgeç, amonyak, bir terazi, asit ölçüm test kiti, elektrikli ısıtıcı ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Malzemelere el kolan ekipler H.M.K.'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Yan yana 2 musluktan birinden mazot akınca, toprağa gömülü depoya ulaşıldı Adis Jahovic ameliyat edildi İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın, İstanbul'da yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 20:36:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilis'te uyuşturucu imalatı ve ticaretine 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]