Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğini bozan sokak satıcılarına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Ekipler, 18-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 5 uyuşturucu operasyonunda 10,58 gram esrar, 8,64 gram metamfetamin, 3,42 gram bonzai ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Y. M.E. K.U. Y.C.U. M.F.K. B.P. E.D. M.C.D. ve M.A.D. hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan temmuz ayında sokak satıcılarına yönelik sürdürülen geniş kapsamlı operasyonlarda gözaltına alınan M.K. H.V. İ.B. H.İ.A. M.M. Ü.A. ve S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca yapılan çalışmalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 27 adet tabanca fişeği ele geçirildi.