Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında bir iş yerinde yapılan aramada, el bombası ve 3 tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Kilis
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında bir iş yerinde yapılan aramada, el bombası ve 3 tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ebulüle Mahallesi'nde bir iş yerinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
İş yerindeki aramada, el bombası, 8 telsiz, 3 tabanca, av tüfeği, 6 şarjör, 57 fişek ile sakız kutuları içerisinde 89 gram uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:52 Kaynak: AA
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