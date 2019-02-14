Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.
Kilis
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında B.Y, D.H. ve N.A'nın adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aramalarda, bir miktar uyuşturucuyla uyuşturucu tartmakta kullanılan bir aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:41 Kaynak: AA
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