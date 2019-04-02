Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu

Kilis'te, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişi tutuklandı.

Kilis'te, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişi tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Suriye uyruklu Y.A, Z.B, A.H. ve D.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.



Şüphelilerin Öncüpınar yolu yakınlarında bir zeytin bahçesinde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.



Bölgede yapılan aramalarda 22 bin uyuşturucu hap ve kalıplar halinde 7 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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