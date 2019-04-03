Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu
56 dakika önce
Kilis'te bir otomobilde yapılan aramada 46 kilo 200 gram toz esrar, 8 bin 500 Suriye Lirası, 4 bin 200 dolar ile 850 TL ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.
Kilis
'te bir otomobilde yapılan aramada 46 kilo 200 gram toz esrar, 8 bin 500 Suriye
Lirası, 4 bin 200 dolar ile 850 TL ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kocabeyli Jandarma Karakolu ekipleri, Kilis-İslahiye karayolunda Suriye uyruklu M.A. yönetimindeki 79 DY 464 plakalı kiralık otomobili durdurdu. Otomobildeki valiz içerisinde 218 paket toplam 46 kilo 200 gram toz esrar, 8 bin 500 Suriye Lirası, 4 bin 200 Amerikan Doları
ile 850 Türk Lirası ele geçirildi. Şüpheli M.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:01 Kaynak: İHA
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