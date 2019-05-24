Son Dakika Haberleri: Kilis'te uyuşturucu operasyonu

Kilis'te uyuşturucu operasyonu

8 saat önce

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, iş yerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, iş yerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnnaplıkütah Mahallesi'nde Ş.Ö.A'ya it iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla Ş.A.Ö, gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada ise 19 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:43 Kaynak: AA
Kilis, Güncel
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